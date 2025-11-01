С челябинского минэкономразвития взыскали 1 млн рублей за банкротство АИР

Арбитражный суд Челябинской области взыскал с министерства экономического развития региона 1 млн руб. расходов на процедуру банкротства подведомственной автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» (АИР). Решение принято 31 октября, сообщает пресс-служба суда.

Ходатайство о взыскании с учредителя должника судебных расходов и вознаграждения за процедуру конкурсного производства в размере 1,02 млн руб. направил конкурсный управляющий АИР Алексей Пивоваров. Суд удовлетворил его заявление частично, уменьшив сумму на 20 тыс. руб. Минэкономразвития региона обязано выплатить конкурсному управляющему вознаграждение в размере 934,1 тыс. руб., а также оплатить судебные расходы в сумме 67,7 тыс. руб.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, 7 октября арбитражный суд региона закрыл процедуру конкурсного производства в отношении АИР Челябинской области. Единственным кредитором подведомственной министерству экономического развития региона организации являлось управление Федеральной налоговой службы России по Челябинской области, которому АИР задолжал более 420 млн руб. в результате доначисления налогов в 2020 году. ФНС в ходе проверки установила нарушения при дарении недвижимости в 2016–2017 годах правительству Челябинской области. Конкурсный управляющий пытался привлечь к субсидиарной ответственности правительство и минэкономразвития региона, а также бывшего губернатора Бориса Дубровского, его экс-заместителя Руслана Гаттарова и еще девять человек. Но суды не нашли для этого оснований. Конкурсное производство в отношении АИР продолжалось с сентября 2022 года. Долг перед ФНС остался непогашенным.