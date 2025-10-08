Суд завершил банкротство Агентства инвестиционного развития Челябинской области

Завершилась процедура банкротства автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» (АИР, учредитель — министерство экономического развития области). Арбитражный суд региона 7 октября закрыл конкурсное производство, открытое в сентябре 2022 года, сообщает пресс-служба суда.

Конкурсный управляющий АИР представил отчет о своей деятельности с ходатайством о завершении процедуры конкурсного производства и взыскании с учредителя должника судебных расходов и вознаграждения управляющего в размере более 1 млн руб.

Суд завершил банкротство, а вопрос о взыскании выделил в отдельное производство. Заседание по рассмотрению этого ходатайства назначено на 31 октября.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, завершение процедуры банкротства АИР Челябинской области инициировал единственный кредитор — управление Федеральной налоговой службы России по Челябинской области. Задолженность в размере 422,6 млн руб. осталась непогашенной.

Долг образовался в 2020 году после доначисления АИР налогов. ФНС в ходе проверки установила нарушения при дарении недвижимости в 2016–2017 годах правительству Челябинской области. Конкурсный управляющий пытался привлечь к субсидиарной ответственности правительство и минэкономразвития региона, а также бывшего губернатора Бориса Дубровского, его экс-заместителя Руслана Гаттарова и еще девять человек. Но суды не нашли для этого оснований.