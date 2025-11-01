В Красноярском крае виновник лесного пожара заплатит за тушение 900 тысяч рублей

Житель Шушенского района Красноярского края, ставший виновником крупного лесного пожара, заплатит за его тушение 900 тыс. руб. Об этом сообщил Telegram-канал прокуратуры региона.

По информации ведомства, в апреле 2025 года на территории Верхне-Енисейского участкового лесничества (Шушенский район) произошел крупный лесной пожар, охвативший площадь 5,2 га. В условиях порывистого ветра и сухой погоды пожарным потребовалось двое суток на его тушение, а расходы на ликвидацию возгорания составили 900 тыс. руб.

Разбирательство установило, что виновником пожара стал местный житель, который жег сухую траву на своем земельном участке. Из-за ветра огонь перекинулся на лесной массив.

Прокуратура предъявила виновнику пожара иск о взыскании расходов, затраченных на его тушение, а суд удовлетворил. Также его оштрафовали на 50 тыс. руб. за нарушение правил пожарной безопасности (ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ).

Илья Николаев