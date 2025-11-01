За ночь над Ростовской областью сбили десять беспилотников

В период с 23:00 мск 31 октября до 7:00 1 ноября средствами противовоздушной обороны перехватили и уничтожили десять украинских беспилотников. Информация об этом содержится в сводке минобороны РФ.

Всего ночью сбили 98 БПЛА: 45 БПЛА – над территорией Белгородской области, 12 БПЛА – над Самарской областью, 11 БПЛА – над территорией Московского региона (при этом шесть беспилотников летели на Москву), 10 БПЛА – над территорией Воронежской области, четыре — над Тульской областью, по два — над Липецкой и Рязанской областями, по одному — над Курской и Калужской областями.

Мария Хоперская