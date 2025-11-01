РБК: замглавы ФАС Королев рассматривается на пост губернатора Тверской области

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев стал одним из кандидатов на должность главы Тверской области. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

В Тверской области с 29 сентября нет губернатора, после того, как президент Владимир Путин назначил предыдущего главу Игоря Руденю полпредом в СЗФО. Обязанности губернатора временно исполняет глава Минфина региона Марина Подтихова.

Кроме Виталия Королева, по информации издания, на пост губернатора также рассматривается

Василий Толоко — руководитель департамента экономического развития и финансов аппарата правительства России. С 2009 по 2011 год он занимал пост сити-менеджера Твери.

Ранее в качестве возможных кандидатов назывались замглавы Минприроды Денис Буцаев и участник программы «Время героев» Анатолий Сысоев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 октября заявил, что администрация президента «пытается выбрать наилучший вариант» для региона. Как сообщили источники «Ъ», задержка с назначением была связана с тем, что «многие не хотели менять свою карьеру на кресло губернатора».

