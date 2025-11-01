Захарова прокомментировала признание Протасевича о связи с белорусской разведкой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о сотрудничестве Романа Протасевича с белорусской разведкой, написав в своем Telegram-канале: «Потому что белорусские партизаны».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Протасевич выдавал себя за представителя «беглой» белорусской оппозиции, а перед «задержанием» следовал на задание из Греции.

Роман Протасевич, до этого считавшийся одним из создателей Telegram-канала Nexta, был задержан 23 мая 2021 года в минском аэропорту вместе с россиянкой Софьей Сапегой, после того как самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку из-за сообщения о минировании. В мае 2023 года Минский областной суд приговорил Романа Протасевича к восьми годам лишения свободы, но 16 мая того же года он был помилован президентом страны.