Силы ПВО сбили четыре беспилотника на пути к Москве

Силы ПВО сбили четыре беспилотника, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 38 БПЛА над регионами России в период с 20:00 по 23:00 мск, 35 из которых были сбиты над Белгородской областью, а также по два дрона — над Воронежской областью и Крымом.

В ночь на 1 ноября временные ограничения на полеты в связи с риском атаки дронов ввели аэропорты Калуги и Тамбова.