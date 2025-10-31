Наставник «Локомотива» о матче со СКА: важная победа для нас

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Боб Хартли назвал победу над санкт-петербургским СКА «важной», а сам матч — «хорошим, интересным для зрителей и слишком интересным для тренеров». Об этом наставник сказал в ходе послематчевой пресс-конференции.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Локомотив» обыграл СКА в Ярославле со счетом 3:2. Сначала ярославцы пропустили шайбу, потом забили две, а затем вновь пропустили. Решающий гол был забит в начале второго периода.

«Мы хорошо начали игру, соперник реализовал пару своих моментов. Очень здорово начали второй период, владели инициативой, контролировали игру, но получили несколько удалений. Здорово, что Даниил Исаев своими спасениями и ребята, которые оборонялись, своими действиями не дали сопернику забить. Наверное, это был решающий момент матча»,— подвел итоги Боб Хартли.

Победную шайбу в ворота соперника забросил защитник «Локомотива» Даниил Мисюль. По мнению Боба Хартли, игрок провел отличный матч.

«Его прогресс впечатляет. У него много хороших качеств: большой защитник, но при этом очень мобильный, хорошо видит площадку. Единственное — даже сегодня утром говорил, что он мало бросает: когда есть возможности для броска, он старается отдать партнеру. Именно подключением и броском он забил и был вознагражден»,— сказал главный тренер.

В прошедшем матче со СКА «Локомотив» дважды играл в большинстве, но продолжил свою тенденцию не реализовывать лишнего. Как считает наставник, так происходит из-за «переизбытка желания» у игроков забить.

«Так хотят забить, что иногда не хватает хладнокровия, чуть-чуть спешат, но было видно, что шайба хорошо ходила, создавали моменты»,— пояснил господин Хартли.

2 ноября ярославский «Локомотив» сыграет в Уфе с «Салаватом Юлаевым».

По данным на 31 октября, ярославский ХК «Локомотив» занимает первое место в Западной конференции и третье — в общей таблице регулярного чемпионата КХЛ. На счету команды 30 очков.

Алла Чижова