«Локомотив» в третий раз в сезоне обыграл СКА

В Ярославле ХК «Локомотив» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ против санкт-петербургского СКА. Матч завершился со счетом 3:2.

Фото: ХК «Локомотив»

Открыли счет гости на 7-й минуте: гол на счету защитника Данилы Галенюка. На 14-й минуте ярославский нападающий Павел Красковский сравнял счет, а через полминуты форвард «Локомотива» Георгий Иванов вывел свою команду вперед. Около трех минут потребовалось сопернику, чтобы сравнять — гол забил Марат Хайруллин.

В самом начале второго игрового отрезка защитник ярославцев Даниил Мисюль пробил вратаря СКА, и «Локомотив» вновь повел в счете. По результатам матча именно эта шайба и стала победной для «железнодорожников».

Это третья победа ярославцев над СКА в текущем сезоне: прошлые два матча завершились со счетом 4:2 и 3:1.

2 ноября ярославский «Локомотив» сыграет в Уфе с «Салаватом Юлаевым».

Алла Чижова