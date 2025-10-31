ЦСКА избежал сюрпризов

В стартовом матче 14-го тура чемпионата России по футболу ЦСКА победил «Пари Нижний Новгород» — 2:0. Армейцы набрали 30 очков и поднялись на промежуточное первое место, опередив «Краснодар» и «Локомотив», которые сыграют в этом туре со «Спартаком» и «Зенитом» соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч 14-го тура премьер-лиги ЦСКА (Москва) — «Пари НН» (Нижний Новгород)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Матч 14-го тура премьер-лиги ЦСКА (Москва) — «Пари НН» (Нижний Новгород)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Домашний матч ЦСКА с «Нижним Новгородом» можно было назвать самым предсказуемым в 14-м туре, учитывая, что называется, где армейцы и где волжане. Если одни находились в тройке и всего на два очка отставали от текущего лидера Премьер-лиги «Краснодара», то другие занимали последнее место в турнирной таблице. Правда, «Нижний» в прошлом туре не проиграл «Балтике», которая входит в пятерку лучших клубов чемпионата, а у команды Фабио Челестини в последнее время резко упала результативность, и в двух предыдущих встречах она с трудом забила один гол. Но несмотря на эти детали, подопечные Алексея Шпилевского все равно выглядели явными аутсайдерами, практически обреченными на поражение.

В составе красно-синих опять отсутствовали основной голкипер Игорь Акинфеев и полузащитник Матеус Алвес, с которым как раз у них не было проблем в атаке. Кроме того, вновь Челестини использовал в качестве центрального нападающего незабивного Алеррандро. Впрочем, прямой конкурент бразильца Тамерлан Мусаев в нынешнем сезоне тоже не блещет, так что швейцарскому специалисту приходилось исходить при выборе форварда исключительно из тактических соображений и просто ждать, когда кого-нибудь из них наконец-то прорвет. А прямо перед стартовым свистком выяснилось, что защитник Мойзес получил повреждение на разминке и главному тренеру ЦСКА пришлось экстренно менять его на Артема Бандикяна.

Тем не менее армейцы начали матч так, как будто ничего не произошло. Они сразу пошли в прессинг и после отбора у чужой штрафной площади едва не забили быстрый гол. Удар Ивана Облякова с передачи Кирилла Глебова отразила перекладина. Потом Глебов сам пытался закрутить мяч в дальний угол, и тут уже вратарь Никита Медведев выручил нижегородцев. В итоге взять их нахрапом москвичам не удалось, а постепенно гости и сами набрались смелости, став чаще появляться у ворот Владислава Торопа.

Между тем Челестини ожидал еще один неприятный сюрприз. Не прошло и 30 минут, как захромал Алеррандро, и хозяевам потребовалась вторая вынужденная замена. Да еще Хуан Боселли так зарядил со стандарта, что Тороп с большим трудом перевел мяч на угловой. Однако удачу ЦСКА принес заменивший Алеррандро Мусаев. Его столкновение с центральным защитником «Нижнего» Эдгардо Фариньей довольно неожиданно привело к фолу со стороны панамца, который как-то неуклюже споткнулся о нападающего, сам упал и его свалил. Хотя пенальти показался достаточно легковесным, арбитр Сергей Карасев уверенно указал на «точку», а Обляков легко и непринужденно исполнил 11-метровый на 40-й минуте.

В дебюте второго тайма Мусаеву представился верный голевой момент, когда Данил Круговой вывел его один на один с вратарем, но в этой ситуации он сплоховал и пробил очень неточно. Вообще ЦСКА никак не мог забить с игры уже в третьем матче кряду. Победу над «Крыльями Советов» в 13-м туре он ведь добыл лишь благодаря голу со стандарта. Тот же Мусаев продолжал мазать, и Челестини выпустил ему на помощь Артема Шуманского с Энрике Кармо. А тем временем Олакунле Олусегун упустил хорошую возможность сравнять счет, заковырявшись в штрафной. Удар же Вячеслава Грулева выловил Тороп, тем более что нижегородец наносил его с дальней дистанции. При этом Шпилевский удивил тем, что заменил самого опасного своего футболиста — Боселли, в какой-то степени облегчив жизнь армейским защитникам.

В концовке хозяева спокойно контролировали игру, но на всякий случай увеличили преимущество до двух голов. На 82-й минуте Круговой с левого фланга вырезал классную подачу на Матвея Кисляка, и тот головой переправил мяч в сетку. У гостей что-то подобное попробовал сделать Олусегун, а так как нигериец опять промахнулся, то матч завершился в пользу красно-синих — 2:0, которые тем самым преподнесли Челестини, наверное, лучший подарок на 50-летний юбилей. ЦСКА с 30 очками снова возглавил Премьер-лигу и теперь будет следить за тем, как сыграют в 14-м туре «Зенит» с «Локомотивом» и «Краснодар» со «Спартаком».

Александр Ильин