Бывший главред Nexta Роман Протасевич заявил о работе на белорусскую разведку

Бывший главный редактор белорусского издания Nexta Роман Протасевич подтвердил, что работает в национальной разведке Белоруссии. Информацию об этом ранее распространил президент страны Александр Лукашенко.

«Мой комментарий будет краткий: да, я могу подтвердить эту информацию, но на данный момент это все, что я могу сказать», — сообщил Роман Протасевич ТАСС. «Долго рассказывать не буду. Протасевич — это сотрудник нашей разведки»,— сказал сегодня Александр Лукашенко.

Весной 2021 года Романа Протасевича прибыл в Грецию. «Его туда вызвали, он доложил разведчикам все, что нас интересовало, получил задание и летел обратно. Туда, где работал, через Вильнюс», — рассказывал Александр Лукашенко. 23 мая 2021 года белорусские власти принудительно посадили самолет ирландской Ryanair в Минске и задержали Романа Протасевича.

Издание Nexta активно освещало протесты в Белоруссии в 2020 году. Роман Протасевич был главредом этого издания. После задержания в мае 2021 года его в течение нескольких дней перевели под домашний ареста. 3 мая 2023 года он был приговорен к восьми годам лишения свободы (руководство экстремистским формированием, организация массовых беспорядков). Через несколько дней Александр Лукашенко помиловал осужденного.