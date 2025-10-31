Лукашенко назвал бывшего главреда Nexta Романа Протасевича сотрудником разведки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бывший главный редактор издания Nexta Роман Протасевич — сотрудник белорусской разведки. Господин Лукашенко вспомнил историю с задержанием господина Протасевича в мае 2021 года, когда белорусские власти вынудили самолет ирландской Ryanair совершить посадку в Минске.

Роман Протасевич

«Долго рассказывать не буду. Протасевич — это сотрудник нашей разведки»,— сказал Александр Лукашенко (цитата по «БелТА»). «Пришлось нам операцию проводить по его задержанию. Хотя нам не нужно было его задерживать. Он приехал в Грецию, его туда вызвали, он доложил разведчикам все, что нас интересовало, получил задание и летел обратно. Туда, где работал, через Вильнюс», — рассказал Александр Лукашенко.

«Нас обвинили в том, что мы задержали оппозиционера. А он не наш оппозиционер. Мы не задерживали оппозиционера. Вот ввели санкции»,— добавил президент Белоруссии. Он вспомнил про Романа Протасевича в контексте угроз Литвы закрыть границу. Литовские власти считают, что на границе с Белоруссией с помощью метеозондов осуществляется контрабанда сигарет. Господин Лукашенко уверен, что литовские власти просто ищут способ «наклонить» Белоруссию, как было с введением санкций после задержания Романа Протасевича.

Издание Nexta активно освещало протесты в Белоруссии в 2020 году. Тогда аудитория Telegram-канала медиапроекта выросла с 430 тыс. подписчиков до 2,1 млн. Роман Протасевич был главредом этого издания. Он был задержан 23 мая 2021 года и через несколько дней переведен под домашний ареста. 3 мая 2023 года его приговорили к восьми годам лишения свободы (руководство экстремистским формированием, организация массовых беспорядков). Через несколько дней Александр Лукашенко помиловал осужденного.