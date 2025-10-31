Ростовский студент осужден за призывы к насилию в Telegram

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону приговорил студента Ростовского вуза Камила Камолова к двум годам лишения свободы условно за публичные призывы к экстремистской деятельности в Telegram. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установили оперативники, Камолов на общедоступных каналах мессенджера оставлял комментарии с призывами к насильственным действиям против группы лиц, объединенных по национальному и религиозному признаку. Высказывания были связаны с палестино-израильским конфликтом.

Расследование проводилось по материалам УФСБ России по Ростовской области. Следственное дело возбудили по ч. 2 ст. 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

Помимо условного наказания, суд запретил Камолову администрировать интернет-ресурсы на два года. Приговор вступил в законную силу.

Валентина Любашенко