Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд вынес приговор четырем калининградцам по делу о незаконном обороте 14 тонн янтаря

Центральный районный суд Калининграда приговорил четырех жителей региона к лишению свободы на срок от 4,4 до 4,9 года со штрафами в размере от 600 до 900 тыс. рублей по делу о незаконном обороте янтаря в крупном размере, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии суда и следствия, в период с января 2020 года по декабрь 2022 года подсудимые осуществляли сделки по приобретению незаконно добытого янтаря с целью незаконной перевозки, хранения и реализации.

Всего было изъято более 14 тонн минерала общей стоимостью 96 млн рублей. Янтарь и оборудование передали государству. Подсудимые могут обжаловать приговор.

Ранее «Ъ» сообщал, что Калининградский янтарный комбинат добыл самородок янтаря весом 2,34 кг. Камень был извлечен из Приморского карьера.

Андрей Маркелов

Новости компаний Все