Суд вынес приговор четырем калининградцам по делу о незаконном обороте 14 тонн янтаря

Центральный районный суд Калининграда приговорил четырех жителей региона к лишению свободы на срок от 4,4 до 4,9 года со штрафами в размере от 600 до 900 тыс. рублей по делу о незаконном обороте янтаря в крупном размере, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии суда и следствия, в период с января 2020 года по декабрь 2022 года подсудимые осуществляли сделки по приобретению незаконно добытого янтаря с целью незаконной перевозки, хранения и реализации.

Всего было изъято более 14 тонн минерала общей стоимостью 96 млн рублей. Янтарь и оборудование передали государству. Подсудимые могут обжаловать приговор.

Ранее «Ъ» сообщал, что Калининградский янтарный комбинат добыл самородок янтаря весом 2,34 кг. Камень был извлечен из Приморского карьера.

Андрей Маркелов