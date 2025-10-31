РБК: власти планируют повысить пошлины на ром и виски из «недружественных» стран

Минфин предложил с 1 января повысить пошлины на крепкий алкоголь из «недружественных» стран, сообщает РБК со ссылкой на источники. Рассматривается повышение ставки с €3 до €5 за литр напитка. Предложение рассматривает подкомиссия правительства по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию.

Сейчас в ведомстве изучают, как это решение повлияет на потребительский рынок и российских производителей, сообщил собеседник РБК. Вместе с этим там анализируют последствия от повышения пошлин на крепкий алкоголь в прошлом году. Пресс-служба Минфина сообщила, что никаких решений по этому вопросу пока нет.

Категория крепкого алкоголя включает в себя виски, ром, настойки и ликеры. В прошлом году ставку корректировали дважды: в июле 2024-го она составляла €1,4–1,5 за 1 л напитка. В августе формулу поменяли, импортеров обязали платить 20% таможенной стоимости и €3 за литр 100-процентного спирта, использованного для создания напитка. Как узнал «Ъ», эта формула привела к снижению ставки для недорогого спиртного, и уже в сентябре механизм поменяли вновь: стали требовать €3 не за литр спирта, а за литр уже готовой продукции.