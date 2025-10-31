CNN: Пентагон одобрил поставки Украине ракет Tomahawk

Пентагон известил администрацию президента США о том, что поставки Украине ракет Tomahawk не окажут негативного влияния на американские арсеналы, сообщает CNN со ссылкой на три американских и европейских чиновника, знакомых с ситуацией. Окончательное решение о начале поставок остается за президентом США Дональдом Трампом.

Фото: U.S. Navy / Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll / File Photo / File Photo / Reuters

Информация о Tomahawk из Пентагона поступила незадолго до встречи Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Эта оценка воодушевила европейских союзников, которые считают, что у Соединенных Штатов теперь меньше оправданий не поставлять ракеты, сказали CNN два европейских чиновника.

Телеканал сообщает, что сейчас в Пентагоне решают, как армия Украины будет развертывать и запускать Tomahawk. Чаще всего они запускаются с кораблей или подводных лодок, но военный флот Украины сильно истощен. Как пишет CNN, Корпус морской пехоты США разработал наземные пусковые установки, которые могут быть предоставлены Украине.