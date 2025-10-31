Из Краснодарского края и Ялты запустят автобусы в ЛНР

Из Краснодарского края и Ялты запустят новые автобусные маршруты в ЛНР. Их внесли в реестр Федерального агентства «Росавтотранс».

В Луганскую Народную Республику начнут ездить автобусы из Ейска, Геленджика и Ялты. В ДНР планируется запустить четыре рейса. Один из них будет начинать движение из Брянской области, три – из Волгодонска и Ростова-на-Дону.

По данным «Росавтотранс», первые рейсы необходимо организовать до 18 января 2026 года.

София Моисеенко