В Сочи снизилась загруженность отелей в бархатный сезон

Показатель загруженности отелей в Сочи стал ниже на 25–30% в текущем бархатном сезоне. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ), ссылаясь на данные руководителя «Росюгкурорт» Валерия Сычева.

По данным РСТ, загрузка отелей в бархатный сезон в Сочи оказалась ниже, чем в начале осени. Эксперты связывают это с уменьшением количества самостоятельных туристов. Год назад, как отметил Валерий Сычев, гости из других регионов бронировали отели в аналогичный период более активно.

«В целом все прошло нормально, хотя ожидали лучшего: в начале осени было даже оживление продаж из-за снижения цен после лета. Сейчас многие отели дают скидки 20%, и это больше агентской комиссии»,— сказал Сычев.

Что касается новогоднего отдыха, генеральный директор сочинской компании сообщил, что свободных номеров на данный момент остается большое количество. Он также подчеркнул тенденцию на сокращение протяженности зимнего отдыха. Раньше, по словам Валерия Сычева, туристы приезжали в Сочи на неделю или 10 дней, а сейчас отдых бронируют на два-три дня.

Годовую просадку объемов туристических продаж и бронирований по Сочи эксперт оценил в 15–20%. При этом директор сочинской организации «Ривьера» Бэлла Тарасова в интервью с РСТ утверждает, что новогодний спрос на отдых держится на прошлогоднем уровне, в Сочи, по ее мнению, продолжает пользоваться популярностью санаторно-курортная отрасль.

София Моисеенко