Ярославские детсады получили повреждения в результате атаки БПЛА

В Ярославле детские сады № 28 и 125 получили повреждения в результате атаки украинских БПЛА, сообщает Yarnews со ссылкой на мэрию. Напомним, что эти два детсада не работали 31 октября.

«В результате атаки украинских БПЛА в детских садах №№ 28, 125 были зафиксированы лишь незначительные повреждения, которые никак не отразятся на образовательной деятельности учреждений»,— приводит портал заявление мэрии Ярославля.

Утром 31 октября Ярославскую область вновь атаковали беспилотники. На этот раз украинские летательные аппараты были сбиты над самим областным центром. В аэропорту Ярославля вводились ограничения на полеты. Подробности — в материале «Ъ-Ярославль».