Железная поддержка

В последние несколько лет российские индустрии электроники и микроэлектроники показали положительную динамику — рост год к году на уровне 10–30%. Выросла и господдержка отрасли. Но эксперты подчеркивают: сейчас поддержка индустрий в большей степени сконцентрирована на стимулировании производства, нежели разработок. Это может привести к еще большей зависимости от зарубежных технологий.

Рост вкороткую

В последние несколько лет российские рынки радиоэлектроники и микроэлектроники, согласно статистике, показывают рост. По данным консорциума «Пассивные электронные компоненты», объем производства компонентов по итогам 2024 года достиг 3,5 трлн руб., увеличившись на 34% по сравнению с предыдущим годом. При этом в 2020 году показатель составлял 1,63 трлн руб.

Схожая динамика наблюдается в сегменте вычислительной техники: по данным Росстата, по итогам прошлого года российские производители компьютеров, электронных и оптических изделий получили чистую прибыль в размере 392,4 млрд руб. (+16,6% год к году). Рынок микроэлектроники также показал устойчивую динамику — по данным Strategy Partners, в 2024 году он вырос на 20%, до 370 млрд руб. (против 310 млрд руб. в 2023 году). При этом доля российской продукции составляет 25–30% от общего объема — около 94 млрд руб.

Причин у такой динамики две, говорит директор консорциума «Базис» Арсений Брыкин: во-первых, это реакция на санкционные ограничения, во-вторых, рост объема заказов на российскую продукцию на регулируемом рынке. «Это результат целенаправленной промышленной политики в отрасли в виде комплекса мер господдержки. Может ли этот рост продолжиться? Да, но будет связан с жесткой конкуренцией с импортом и расширением, а в ряде сегментов — с созданием новых производственных мощностей»,— считает эксперт.

Если говорить о господдержке, то речь идет о постепенном ужесточении балльной системы, действующей в рамках 719-го постановления правительства (предполагает, что для признания техники отечественной и получения преференций на закупках она должна получить определенное число баллов за каждую технологическую операцию), а также о рекомендации госкомпаниям закупать отечественную электронику (серверы, планшеты, мониторы и так далее).

К тому же правительство увеличивает и госфинансирование отрасли. Минпромторг планирует выделить около 428 млрд руб. на развитие электронной и радиоэлектронной промышленности в период с 2026 по 2028 год, из них в 2026 году — 186,5 млрд, в 2027-м — 122,4 млрд, а в 2028-м — 119,6 млрд руб., писали «Ведомости». Финансирование увеличено почти в 5,7 раза по сравнению с предыдущим бюджетом. Рост поддержки стал возможен благодаря поручению премьер-министра Михаила Мишустина, который объявил о планах правительства выделить свыше 250 млрд руб. на развитие микроэлектроники в ближайшие три года.

Однако эксперты и участники рынка, несмотря на такие позитивные показатели, обращают внимание на то, что в долгосрочной перспективе текущая модель поддержки «железных» отраслей имеет уязвимость, так как усилия направлены в большей степени на локализацию производства, нежели на развитие разработок.

В перспективе это может привести к еще большей технологической зависимости от зарубежных решений.

Интеллектуальное и материальное

Современная модель глобальных технологических гигантов показывает, что в приоритете у компаний не столько производственные активы, сколько интеллектуальная собственность. Apple, Nvidia, Qualcomm и другие лидеры отрасли концентрируются на разработках, патентах и лицензировании технологий, передавая производство подрядчикам, говорит консультант в сфере GR Татьяна Львова.

Например, стоимость компании Apple превышает $3 трлн, притом что собственных производственных мощностей она практически не имеет. Основную ценность составляют права на разработки, бренд и экосистема программно-аппаратных решений. Аналогично строят бизнес-модели ведущие производители процессоров — они владеют архитектурами и получают лицензионные платежи, не инвестируя в дорогостоящие фабрики. Этого подхода придерживаются любые технологические гиганты: их наиболее ценный актив — лицензии и патенты, которые практически в любых обстоятельствах останутся у компании, а производственные площадки в других странах в период кризиса можно сменить.

В России же, напротив, госполитика в области микроэлектроники и радиоэлектроники была сосредоточена скорее вокруг поддержки локализации производства компонентов и конечных изделий, но не самих разработок. При этом ранее имевшиеся механизмы прямой поддержки разработок в отрасли через прямые субсидии скоро прекратят работу.

Замглавы Минпромторга Василий Шпак 17 октября в Госдуме заявил, что с 2026 года вместо субсидий на НИОКР по созданию электронной компонентной базы (ЭКБ) будут введены льготные кредиты.

Это, по словам господина Шпака, требуется, чтобы предприятия имели средства не только на создание, но и на подготовку производства своих разработок, на расширение производственных мощностей. При этом концентрация на поддержке производств не стимулирует появления технологического задела для долгосрочного развития.

Впрочем, и с ранее взятыми субсидиями ситуация оказалась непростой. «Ранее субсидирование очень помогло дизайн-центрам и разработчикам конечных изделий на российской ЭКБ. Компании взяли обязательства по объемам выпуска, разработали изделия. Был сильный импульс к технологическому суверенитету. Но в 2022 году на отрасль массово наложили санкции, регулирование рынка в постановлении 719 поменялось. Как исполнять старые обязательства в новых условиях — не ясно. Удастся ли вести новые разработки в кредит — тоже»,— рассказывает «Ъ-Review» источник на рынке. Если говорить о дизайн-центрах, то льготные кредиты помогут им пополнить оборотный капитал, но никак не финансировать рискованные и долгосрочные R&D, подтверждает сотрудник профильного предприятия.

Баллам просят придать веса

Эксперты предлагают комплексную модернизацию балльных систем. Ключевым направлением становится распространение дополнительных баллов за собственные разработки на все электронные модули, включая элементы питания и корпуса. Таким образом, госполитика поддержки индустрии может стать менее сконцентрированной на производстве и чуть более — на разработках.

Важным элементом госполитики должно стать стимулирование патентной активности. Предлагается начислять баллы за зарегистрированные в России патенты и за использование патентов других российских разработчиков.

Это должно развить кооперацию и исключить дублирование в НИОКР.

«Отдельное внимание стоит уделить расходам на НИОКР, связанным с освоением новых российских компонентов. Освоение требует до двух лет испытаний, и оценка может зависеть от объема нематериальных активов на балансе предприятия. Параллельно предлагается начислять баллы за внедрение системы сквозной прослеживаемости состава продукции через обязательную маркировку»,— говорит директор департамента экспертизы «Аквариуса» Дмитрий Короед.

Завершающим этапом модернизации могут стать дополнительные баллы за форвардные контракты на разработку и поставку процессоров между производителями конечных изделий и изготовителями ключевых компонентов. Предложенные меры должны стимулировать рост патентов и собственных технологических решений, повысить инвестиции в R&D и создать конкурентоспособную продукцию для достижения технологической независимости и лидерства.

Стимулирование разработок, а также прослеживаемости происхождения компонентов — это только часть усилий, которые требуются для формирования комплексной поддержки отрасли, говорит господин Брыкин: «Баллы и маркировка — это лишь стимул». В широком смысле слова отрасли радио- и микроэлектроники, для которых характерна высокая капиталоемкость и крайне сложная окупаемость, нужна комплексная госполитика, которая не будет меняться не три или пять лет, а десятилетия, заключает эксперт.

Александр Мамедов