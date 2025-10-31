Сборы российского кино за рубежом снизились на 44%

За девять месяцев сборы российских фильмов в иностранном прокате составили $8,5 млн, что на 44,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($15,3 млн). Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Ключевым рынком для экспорта российского кино остается Китай, обеспечивший $1,8 млн (21% от общей кассы), на втором месте — Израиль ($890 тыс. или 10,4%), на третьем — Германия ($548 тыс. или 6,4%).

Лидером по сборам стал российско-китайский экшен «Красный шелк» ($1,8 млн). Второе место занял фильм «Мастер и Маргарита» ($1,6 млн), замыкает тройку лидеров мультипликация «Вокруг света. Большое путешествие» ($1,05 млн).

Подробнее — в материале «Ъ».