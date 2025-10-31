В Дербенте возбудили дело против чиновника за незаконные операции с землей

Следственный комитет России по Дагестану возбудил уголовное дело против руководителя управления земельных и имущественных отношений администрации Дербента. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, подозреваемый действовал совместно с неустановленными должностными лицами администрации и незаконно распоряжался муниципальными земельными участками. В частности, он изменял их площадь в пользу третьих лиц.

Действия чиновника причинили имущественный ущерб городской администрации и нарушили права граждан. Его обвиняют в совершении преступления по п. «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Следователи провели обыски по месту жительства фигуранта и в здании администрации. В ходе следственных мероприятий изъяли документы и предметы, которые имеют значение для расследования.

Валентина Любашенко