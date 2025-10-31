Польша заявила о перехвате Ил-20 над Балтийским морем

Польские истребители перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 в небе над Балтийским морем, сообщило Оперативное командование вооруженных сил Польши. По данным военных, это уже третий подобный случай в регионе за последние несколько дней. При этом польская сторона подчеркнула, что воздушное пространство страны нарушено не было.

Российское оборонное ведомство неоднократно подчеркивало, что полеты авиации, включая ранее выполнявшиеся миссии с участием дальних бомбардировщиков Ту-22м3, проводятся в строгом соответствии с международными нормами над нейтральными водами.

В странах НАТО обсуждают возможности сбивать российские самолеты за нарушение воздушного пространства. На прошлой неделе генсек альянса Марк Рютте заявил, что альянс готов пойти на такой шаг.