Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Кубань приходится 44% удаленных вакансий на юге России

Краснодарский край может считаться главным центром удаленной работы на юге страны, согласно данным исследования hh.ru.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На Краснодарский край приходится 44% вакансий удаленного формата из всех вариантов дистанционной работы в ЮФО. По информации hh.ru, для соискателей удаленная работа стала одним из обязательных требований.

Формат работы из дома оказался в топ-3 наиболее привлекательных условий для трудоустройства, о чем сообщила изданию «Бизнес ФМ Краснодар» руководитель hh.ru по югу России Олеся Лавренова. По ее словам, требование к удаленной работе уступает только комфортному графику и высокой зарплате.

София Моисеенко

Новости компаний Все