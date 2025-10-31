На Кубань приходится 44% удаленных вакансий на юге России

Краснодарский край может считаться главным центром удаленной работы на юге страны, согласно данным исследования hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На Краснодарский край приходится 44% вакансий удаленного формата из всех вариантов дистанционной работы в ЮФО. По информации hh.ru, для соискателей удаленная работа стала одним из обязательных требований.

Формат работы из дома оказался в топ-3 наиболее привлекательных условий для трудоустройства, о чем сообщила изданию «Бизнес ФМ Краснодар» руководитель hh.ru по югу России Олеся Лавренова. По ее словам, требование к удаленной работе уступает только комфортному графику и высокой зарплате.

София Моисеенко