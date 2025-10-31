Грузооборот морского порта Ростов-на-Дону за девять месяцев 2025 года сократился на 25,3% — это наихудший результат среди портов Азово-Черноморского бассейна. Об этом заявил советник президента Торгово-промышленной палаты региона Юрий Корнюш.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По информации спикера, экспорт из ростовского порта составил лишь 8,8 млн тонн. Для сравнения: общий объем перевалки сухих грузов в Азово-Черноморском бассейне снизился на 7,9%.

Падение зафиксировано и в других портах региона. По словам господина Корнюша, грузооборот сократился в Новороссийске на 1,3%, в Тамани — на 4%, в Кавказе — на 41,9%. Рост показал только Туапсе — плюс 1,9%.

Основными причинами спада стали низкие цены на пшеницу и маловодье Дона. Эксперты отмечают, что реализация зерна сейчас невыгодна из-за низких закупочных цен и курса доллара. Снижение уровня воды в реке заставляет суда загружать 4-5 тыс. тонн вместо обычных 6,5 тыс., что удорожает транспортировку.

«Специалисты прогнозируют улучшение ситуации к декабрю, однако пока аграрии вынуждены задерживать отгрузку зерна, несмотря на высокую стоимость хранения», — пояснил Юрий Корнюш.

Валентина Любашенко