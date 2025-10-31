Пострадавшего при пожаре ребенка из Сочи могут перевести в Краснодар

Ребенка, пострадавшего в результате пожара на улице Альпийской в Сочи, могут транспортировать в ожоговый центр Краснодара. Об этом заявил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В жилом доме на улице Альпийской в Сочи произошел пожар, при котором пострадали трое несовершеннолетних. Дети в состояниях различной степени тяжести были госпитализированы в больницу. Евгений Филиппов сообщил, что одного из детей в ближайшее время могут перенаправить на лечение в ожоговый центр НИИ-ККБ №1 в Краснодаре.

Инициатива о переводе ребенка в краевой ожоговый центр возникла после консультации с врачами из краевой столицы. Министр здравоохранения региона пояснил, что в настоящее время детям проводят необходимый комплекс лечебно-диагностических мероприятий.

София Моисеенко