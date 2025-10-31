Обрушившееся общежитие в Уфе признали объектом культурного наследия

Здание общежития Башкирского кооперативного техникума в центре Уфы внесено в перечень объектов культурного наследия, сообщает «Ъ-Уфа» со ссылкой на региональное управление по охране памятников. Здание, в котором находится общежитие, было построено в 50-е и является примером архитектуры сталинского ампира. Летом стены дворцового фасада обрушились со второго по четвертый этажи.

Предметом охраны здания стали конструктивные и декоративные элементы — кирпичные стены, железобетонные перекрытия, балконные плиты, металлическая кровля, композиция фасадов, межэтажные и подоконные карнизы и плитка на первом этаже.

Строительство дома в Уфе началось в июле 1953 года — за два года до постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве», в котором критиковались проекты, насыщенные декором и «показным украшательством». Генподрядчиком объекта стал трест «Уфастрой».

27 октября 1958 года приемная комиссия разрешила разместить в здании студенческое общежитие на 200 мест. В 2010 году здание перешло в управление кооперативного техникума. В апреле 2017 года общежитие включили в перечень памятников архитектуры. В 2024-м — признали аварийным и расселили.

30 июля 2025 года часть стены здания обрушилась примерно на треть ширины со второго по четвертый этаж. Также был поврежден карниз над первым этажом и прогнулась крыша. Парадная сторона здания не пострадала. 31 июля власти города отчитались о демонтаже разрушенной стены. Тогда в уфимском управлении гражданской защиты указывали, что были демонтированы конструкции, представляющие угрозу безопасности людей, а последующий ремонт зданий лежит на собственнике.

Полина Мотызлевская, Идэль Гумеров