Бизнес меняет место прописки

В конце 2025 года истекает срок упрощенной процедуры редомициляции — юридического «переезда» бизнеса в Россию из зарубежных юрисдикций. О том, почему это стало необходимо и с какими сложностями сталкиваются эмитенты, рассказывает инвестиционный аналитик Sber Private Banking Дарья Немтинова.

Процесс редомициляции был запущен в 2022 году после резкого изменения геополитической обстановки. За это время целый ряд компаний уже прошли через эту процедуру, но многие еще не завершили процесс. Это масштабное и сложное событие, оказывающее существенное влияние практически на все стороны жизни бизнеса. Что же такое редомициляция, по каким причинам компании самоотверженно решаются на нее, в том числе допуская паузу в торгах своих ценных бумаг?

Редомициляция — это смена юрисдикции компании с сохранением организационной структуры или, говоря простым языком, переезд бизнеса в другую страну. Такая потребность возникла у части российских компаний из-за сложностей с движением денежных средств между операционными «дочками», находящимися в России, и холдинговыми компаниями, зарегистрированными за рубежом. От этого страдали не только внутренние процессы этих организаций, но и их акционеры, фактически лишившиеся права участия в корпоративных действиях, в том числе в виде получения дивидендов. Таким образом, запустив процесс редомициляции, бизнес в том числе стремится поддержать инвестиционную привлекательность акций.

Откуда и куда переезжают

Чаще всего компании регистрировались в тех странах, где им были предоставлены выгодные условия ведения бизнеса:

на Кипре — «Русагро», Ozon, HeadHunter, MD Medical («Мать и дитя»);

в Нидерландах — X5 Retail Group, Yandex, VEON;

на Британских Виргинских островах — VK.

«Новым домом» для компаний могли стать как Россия (в особенности специальные административные районы с особым правовым режимом на острове Русский (Приморский край) или острове Октябрьский (Калининградская область)), так и дружественные юрисдикции — Гонконг, ОАЭ, Китай, Казахстан.

Были и необычные ситуации, когда компания переезжала не полностью, а частично, предварительно разделив свой бизнес на две части — российскую и международную. Так поступил Yandex (голландская Nebius сохранила контроль над международной частью бизнеса, российский «Яндекс» перевез свои активы в специальный административный район на о. Октябрьский), Qiwi (кипрская Nanduq ведет международные операции, российские активы были проданы гонконгской Fusion Factor Fintech), VEON (одноименная компания осталась за рубежом, российский бизнес сосредоточен в руках «Вымпелкома»).

Переезд с ограничениями

Почти за три года через процесс редомициляции прошло немало компаний. В 2023 году в российскую юрисдикцию переехали ВК и МКПАО ЮМГ, Polymetal оказался в международном финансовом центре «Астана», а «Софтлайн» и Qiwi разделили свои бизнесы на российский и иностранный сегменты.

В 2024 году число переезжающих увеличилось: юрисдикцию в том или ином формате сменили «Т-Технологии», «Яндекс», «Хэдхантер», «Мать и дитя», «Фикс Прайс» (в 2024 году сменил юрисдикцию на казахскую, в 2025 году — на российскую), «Глобалтранс».

В 2025 году по этому пути пошли также корпоративный центр «Икс-5», «Русагро», «Эталон» и недавно завершивший процедуру Ozon.

Единственным эмитентом, который еще не переехал из недружественной юрисдикции, остается ритейлер O’Key: хотя акционеры одобрили переезд еще в марте, информации о сроках дальнейших действий не поступало.

Выгоды перемещения

Ключевым является вопрос: действительно ли редомициляция привнесла позитив в инвестиционные кейсы компаний? С точки зрения дивидендной доходности ответ будет однозначно положительным. Так, после переезда дивидендная доходность компаний «Софтлайн» составила 2,4%, «Т-Технологий» — 5,3%, «Яндекса» — 6,4%, «Хэдхантера» — 36,5%, «Мать и дитя» — 19,8%, КЦ «Икс-5» — 24,5%.

Однако есть важный нюанс: оценивать динамику котировок не совсем корректно, ведь на стоимость акций редомицилированных компаний влиял не столько факт переезда, сколько общая конъюнктура рынка, а она не всегда благоволила. К примеру, с начала года индекс Московской биржи (IMOEX) упал на 11,3%, а за 2024 год, на который пришлась основная волна переездов,— на 7%.

В случае с Ozon дивиденды вообще являются фактором второстепенным: все же ранее в истории компании случаев выплаты не было. Но возвращение на первый уровень котировального списка и в среднесрочном горизонте — в индекс Московской биржи — может повысить ликвидность акции, сделать ее доступной для приобретения в портфели институциональных инвесторов. O’Key же дивиденды ранее выплачивала, но окончательное решение будет зависеть от финансового состояния компании на момент переезда.

Как бы то ни было, выгоды переезда перекрывают сложности самого процесса. Кроме того, сейчас обсуждается, что срок действия упрощенного порядка может быть продлен еще на год: все-таки довольно много крупных компаний заинтересованы в том, чтобы завершить эту процедуру. Кроме того, сам порядок тоже стал проще: компания может сразу регистрироваться в российской юрисдикции, а потом в течение двух лет исключиться из иностранной.