Матчи остались на «Матче»

«Матч ТВ» сохранил статус основного вещателя Российской премьер-лиги (РПЛ) еще на четыре года. Правда, если предыдущий их договор выглядел для РПЛ настоящим финансовым прорывом, увеличив сумму ее доходов от телеправ сразу в несколько раз, то нынешнее соглашение, по сути, лишь сохранит уже достигнутый уровень. Его общая стоимость, по данным “Ъ”, на 9,6% выше, чем у истекающего, и составит около 30 млрд руб., хотя казалось, что международная изоляция и рост конкуренции в чемпионате России могли довольно существенно повысить его ценность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Российская премьер-лига и холдинг «Матч ТВ» сообщили о том, что договорились о подписании нового контракта о передаче эксклюзивных прав на трансляцию матчей лиги. Соглашение вступит в силу в 2026 году, то есть в следующем сезоне, и рассчитано на четыре года. Как сказано в сообщении РПЛ, оно «включает показ всех матчей чемпионата на ресурсах холдинга "Матч ТВ" как основного вещателя». Этот статус он имеет и в данный момент. Подписание соглашения было одобрено на общем собрании структуры, объединяющей 16 клубов высшего отечественного футбольного дивизиона. РПЛ подчеркнула, что они единогласно проголосовали за пролонгацию договора с «Матч ТВ», добавив, что «стороны продолжат работу по наполнению деталей соглашения и поиску механизмов совершенствования продукта».

Президент лиги Александр Алаев, комментируя договор, назвал его «стратегическим выбором», пообещав, что партнеры «совместными усилиями» сделают «российский футбол еще ярче, доступнее и привлекательнее». По словам господина Алаева, цель партнерства — чтобы каждый матч был «событием, которое ждут миллионы». Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин назвал российский футбол «флагманским продуктом» холдинга, указав на то, что «с каждым годом уровень трансляций становится все выше», а «буквально в этом году мы внедрили показ в 4К-качестве и объемный звук». «Показ Российской премьер-лиги в таком виде, как это есть сейчас,— это сложный процесс, который, без ложной скромности, может обеспечить только "Матч ТВ"»,— убежден господин Тащин.

Условия соглашения стороны не разглашают. Однако «РБ Спорт» и источники “Ъ” в футбольном сообществе настаивают на том, что речь не идет о «радикальных изменениях» по сравнению с истекающим в этом сезоне договором.

Он был заключен осенью 2021 года и приносил РПЛ по 7,15 млрд руб. в среднем за сезон. Эта цифра выглядела настоящим прорывом для лиги, в которой реализация медиаправ всегда представлялась слабым звеном коммерческой политики. Контракт четырехлетней давности увеличил сумму ежегодных поступлений от нее в четыре с лишним раза — с 1,7 млрд руб. Благодаря ему РПЛ, конечно, не слишком приблизилась к лигам «большой европейской пятерки» (в наиболее востребованной из них — английской — только внутренние медиаправа приносят £1,7 млрд за сезон), но по крайней мере вошла в первую двадцатку классификации чемпионатов по размеру телеконтрактов, очутившись примерно в той же нише, что и в рейтингах, оценивающих чисто спортивный уровень первенств.

Общая сумма нынешнего контракта, как рассказал “Ъ” топ-менеджер, работающий в клубном российском футболе, увеличилась на 9,6% и составит около 30 млрд руб. с учетом расходов на VAR и продакшен.

По словам собеседника “Ъ”, этот вариант был расценен большинством членов РПЛ «как приемлемый», несмотря на то что, казалось, налицо признаки, намекающие на то, что за несколько лет чемпионат России «мог существенно вырасти в цене».

Понятно, какие признаки имеются в виду. Сразу после заключения прошлого договора российский футбол из-за санкций, введенных весной 2022 года, оказался в изоляции — без турниров для сборных и еврокубков. Такой режим сделал более заметными, чем раньше, внутренние соревнования. При этом чемпионат России стал более интересным благодаря акценту на атакующий стиль, появлению группы сильных молодых игроков, чей талант был признан зарубежными экспертами, а главное, повышению градуса конкуренции. Если в начале десятилетия в нем был явный флагман — «Зенит», то уже третий сезон интрига, касающаяся борьбы за золото, смотрится чрезвычайно привлекательной. В 2024 году петербургский клуб добыл его в заключительном туре, в 2025-м пропустил вперед «Краснодар», а за 13 туров текущего первенства лидер в турнире менялся уже неоднократно, а плотность в верхней части таблицы колоссальная: занимающих первое место краснодарцев от идущего шестым «Спартака» отделяет семь очков.

Футбольный функционер, участвовавший в обсуждении телеконтракта с «Матч ТВ», объясняя, почему РПЛ не удалось значительно поднять стоимость медиаконтракта, также сослался на конкуренцию — уже среди вещателей. По его словам, ее уровень, в отличие от уровня чемпионата России, как раз крайне низок: «По сути, никто, кроме "Матча", не готов показывать чемпионат России в том объеме и в таком качестве, как требуется лиге,— просто нет технических возможностей».

Алексей Доспехов