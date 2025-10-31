Воронежская область в полтора раза превзошла прошлогодний урожай
Аграрии Воронежской области собрали в полтора раза больше зерновых и зернобобовых культур, чем в 2024 году. Это следует из данных регионального минсельхоза.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
К середине октября было намолочено 5 млн т зерна, тогда как год назад — 3,2 млн т. Урожайность составила 40,9 ц/га против прошлогодней в 29,5 ц/га.
По урожаю сахарной свеклы регион превзошел и 2024, и 2023 годы: собрали 2,9 против 2,5 и 2,8 млн т.
