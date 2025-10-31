Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Воронежская область в полтора раза превзошла прошлогодний урожай

Аграрии Воронежской области собрали в полтора раза больше зерновых и зернобобовых культур, чем в 2024 году. Это следует из данных регионального минсельхоза.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

К середине октября было намолочено 5 млн т зерна, тогда как год назад — 3,2 млн т. Урожайность составила 40,9 ц/га против прошлогодней в 29,5 ц/га.

По урожаю сахарной свеклы регион превзошел и 2024, и 2023 годы: собрали 2,9 против 2,5 и 2,8 млн т.

Подробнее об уборке урожая — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь