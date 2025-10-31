Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Камбулова: Таганрогу не хватает водителей для уборки снега

Администрация Таганрога заключит договоры с городскими предприятиями для привлечения дополнительных водителей спецтехники на случай сильных снегопадов. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

«Понимаем, что в случае сильных снегопадов водительского состава будет недостаточно. Поэтому сейчас идет работа по заключению договоров с городскими предприятиями, имеющими в штате водителей с необходимой категорией. В критической ситуации они придут на помощь городу»,— говорится в сообщении главы.

По словам госпожи Камбуловой, к зимнему сезону подготовлены 29 единиц коммунальной техники. Разработаны маршруты приоритетной снегоуборки. Запасы противогололедных реагентов составляют более 1,9 тыс. тонн. При необходимости их объем будет увеличиваться. Дополнительные контракты планируется заключить в рамках лимитов следующего года.

Валентина Любашенко

