Туапсинца приговорили к восьми годам колонии за попытку вступить в терсообщество

Южный окружной военный суд вынес приговор 48-летнему жителю Туапсе, обвиненному в приготовлении к государственной измене и участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как установил суд, в марте 2025 года фигурант дела, выступая против специальной военной операции России, намеревался перейти на сторону противника, вступив в ряды незаконного террористического сообщества «Легиона "Свобода России"». Через интернет-мессенджер злоумышленник связался с представителем организации, сообщил персональные данные, обсудил возможную военную специальность и порядок пересечения границы. Для реализации задуманного фигурант дела приобрел билет на автобус, однако в день отъезда его задержали сотрудники Федеральной службы безопасности.

Суд признал туапсинца виновным по ст. 275 и 205.5 УК РФ (приготовление к государственной измене и участие в деятельности террористической организации). С учетом позиции государственного обвинителя ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы: первые два года — в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно суд установил ограничение свободы сроком на шесть лет.

Мария Удовик