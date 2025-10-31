Казахстан претендует на проведение финала Лиги конференций в 2028 и 2029 годах

Казахстан подал заявку на проведение финала Лиги конференций — третьего по силе еврокубкового турнира — в 2028 и 2029 году. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

В пресс-релизе UEFA отмечается, что заявление о заинтересованности в проведении финальных матчей «не имеют обязательной силы». Окончательные предложения футбольные ассоциации должны предоставить вместе с заявочной документацией до 10 июня 2026 года.

В заявке Казахстана значатся арены в Астане и Алма-Ате. Стадионы могут вместить 30,2 тыс. и 23,8 тыс. зрителей соответственно. На проведение финала Лиги конференций в 2028 году претендуют Франция (Лилль), Венгрия (Будапешт), Италия (Турин) и Польша (Гданьск). На 2029 год заявку также подала Финляндия (Хельсинки).

На проведение финала самого престижного еврокубкового турнира — Лиги чемпионов — в 2028 году претендует Allianz Arena в Мюнхене. В 2029 году — лондонский стадион Wembley и Camp Nou в Барселоне.

Таисия Орлова