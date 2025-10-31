Лукашенко обвинил литовцев в запуске зондов с контрабандой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что литовцы использовали метеорологические зонды для переброски сигарет с территории Белоруссии, что привело к закрытию границы Литвы с Белоруссией.

Господин Лукашенко отметил, что граждане Белоруссии покупали сигареты легально, но из-за прерывания торговых связей были вынуждены передавать их литовцам «через забор». Он возложил ответственность за ситуацию на литовские и польские власти, заявив, что именно они толкнули людей на путь преступления.

Президент подчеркнул, что белорусы не воровали сигареты, а просто хотели заработать. «Литовцы принимали шары и брали эти сигареты. Не в Литве продавали. В Нидерландах и Англии. Говорят, там самые дорогие сигареты»,— считает господин Лукашенко (цитата по БЕЛТА)

Лукашенко также рассказал, что литовцы, занимавшиеся контрабандой, попадали в Белоруссию благодаря договоренностям с литовскими пограничниками. Он уточнил, что, несмотря на безвизовый режим, контрабандисты пользовались так называемой «зеленкой» для пересечения границы.

На прошлой неделе Литва закрыла пограничные пункты из-за аэростатов с контрабандными сигаретами. 29 октября правительство Литвы решило полностью закрыть границу с Белоруссией как минимум на месяц. В ответ на эти меры Белоруссия анонсировала новый маршрут доставки грузов в Калининград.

Подробнее — в материале «Ъ» «Литва защищается от воздушной угрозы на земле».