Почти четверть должников в реестре неплательщиков алиментов составляют женщины

Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов сообщил ТАСС, что в реестр неплательщиков алиментов внесены данные уже 300 тыс. человек, из них 69 тыс. — женщины. Кроме того, среди попавших в реестр есть иностранные граждане, указал глава службы.

Закон о создании реестра должников был принят в мае 2024 года, спустя год на сайте ФССП был запущен реестр. В него вносятся личные данные (фамилия, имя, дата и место рождения) граждан, объявленных за неуплату в розыск или привлеченных к ответственности. Также перечень фиксирует сумму задолженностей.

На момент запуска в реестр были внесены данные около 190 тыс. человек (12% всех должников), в отношении которых у судебных приставов имеются документы о взыскании алиментов.

Полина Мотызлевская