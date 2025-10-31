В Краснодаре прививки от гриппа сделали более 400 тысяч жителей

Свыше 405 тыс. жителей Краснодара прошли вакцинацию от гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

По данным мэрии Краснодара, из 405 тыс. вакцинированных граждан около 174 тыс. — это дети. Прививки от гриппа ставят в поликлиниках, медицинских кабинетах в школах, а также в мобильных пунктах вакцинации. Эти пункты будут работать в Краснодаре до конца ноября.

В администрации города напомнили, что вакцинация является эффективным способом защиты от сезонных заболеваний. Специалисты рекомендуют делать прививки от гриппа детям, пожилой части населения и людям с хроническими заболеваниями.

София Моисеенко