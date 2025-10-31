Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого сохранил шансы на титул за тур до конца сезона

Футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого является Леонид Слуцкий, вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата Китая. В предпоследнем, 29-м туре он обыграл «Шэньчжэнь Пэн Сити» со счетом 1:0.

Единственный гол на счету Андре Луиса, он отличился на 2-й минуте. «Шанхай Шэньхуа» набрал 61 очко. За тур до финиша чемпионата команда экс-главного тренера сборной России на два очка отстает от лидирующего «Шанхай Порт».

В заключительном туре "Шанхай Шэньхуа" на выезде сыграет с идущим на шестой строчке «Тяньцзинь Тайгер». «Шанхай Порт» в гостях встретится с середняком «Далянь Инбо».

Арнольд Кабанов

