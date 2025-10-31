Депутат Александр Шаронов раскритиковал изменения дизайн-кода в Нижнем Новгороде

Председатель правления «НБД-Банка» и депутат нижегородского заксобрания Александр Шаронов считает, что городские власти приняли ошибочное решение, меняя требования к внешнему облику зданий. В частности, был скорректирован дизайн-код части Большой Покровской улицы, Верхневолжской набережной, улиц Минина и Грузинской. Вводятся требования к оформлению фальш-фасадов и наружной подсветке.

«Полное ощущение, что администрация Нижнего Новгорода живет в некой параллельной реальности. Во-первых, изменение архитектурно-художественной концепции каждую пятилетку (а прошлый раз это делалось к 800-летию города) само по себе говорит о безответственности и вкусовщине такого подхода. Во-вторых, российские бизнесы в настоящее время вынуждены адаптироваться к предстоящему серьезному увеличению налоговой нагрузки, у которого по крайней мере есть понятная логика и причины. И именно в этот период навязывать предпринимателям дополнительные необязательные и непродуктивные расходы можно только при полном непонимании реалий сегодняшней жизни земляков», — сообщил Александр Шаронов.

Иван Сергеев