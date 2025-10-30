Облик фальшфасадов и подсветки утвердили для части Большой Покровской улицы

Администрация Нижнего Новгорода обновила архитектурно-художественную концепцию для участка Большой Покровской улицы от площади Горького до площади Лядова. Постановление о внесении изменений в утвержденный еще в 2019 году дизайн-код опубликовано на сайте мэрии.

Специалисты решили привести вывески к единому оформлению и добавили в концепцию допустимые для этих конструкций цвета — 14 оттенков серого и бежевого. Кроме того, власти указали, что можно использовать подсветку только с нейтральным или холодным белым светом, а неон — с теплым белым.

Также в документе появились требования к оформлению фальшфасадов. Предложено три варианта:

фотография города с круглым значком «перезагрузки», внутри которого могут быть фразы «Здесь начнется новая жизнь», «Здесь все будет красиво», «Скоро мы все починим» и «Здесь все будет по-новому»;

фотореалистичное или графическое изображение ремонтируемого фасада;

изображение фасада, который раскрывается в виде штор театра и открывает панораму города.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее мэрия утвердила дизайн-код Совнаркомовской улицы, где находится Нижегородская ярмарка.

Елена Ковалева