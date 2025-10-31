Председатель Калачеевского райсуда Воронежской области уходит в отставку

На последнем заседании Квалификационная коллегия судей (ККС) Воронежской области удовлетворила заявление председателя Калачеевского районного суда Михаила Романова об отставке. Информация об этом опубликована на официальном сайте региональной ККС.

По данным коллегии, господин Романов покинет пост председателя и утратит полномочия судьи 1 декабря 2025 года. Причины его отставки не раскрываются. На звонки «Ъ-Черноземье» в ККС и Калачеевском районном суде не ответили.

Господин Романов работает судьей в Калачеевском суде с 2005 года, а его председателем стал в 2013-м.

Кроме того, на заседании ККС рекомендовала назначить: Татьяну Мосейкину — председателем Новоусманского районного суда, Анатолия Мосякова — судьей Острогожского райсуда, Инну Скакун — судьей Нововоронежского городского суда.

В начале октября президент Владимир Путин назначил в Черноземье 20 судей.

Егор Одегов