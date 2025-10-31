Председатель Калачеевского райсуда Воронежской области уходит в отставку
На последнем заседании Квалификационная коллегия судей (ККС) Воронежской области удовлетворила заявление председателя Калачеевского районного суда Михаила Романова об отставке. Информация об этом опубликована на официальном сайте региональной ККС.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным коллегии, господин Романов покинет пост председателя и утратит полномочия судьи 1 декабря 2025 года. Причины его отставки не раскрываются. На звонки «Ъ-Черноземье» в ККС и Калачеевском районном суде не ответили.
Господин Романов работает судьей в Калачеевском суде с 2005 года, а его председателем стал в 2013-м.
Кроме того, на заседании ККС рекомендовала назначить: Татьяну Мосейкину — председателем Новоусманского районного суда, Анатолия Мосякова — судьей Острогожского райсуда, Инну Скакун — судьей Нововоронежского городского суда.
В начале октября президент Владимир Путин назначил в Черноземье 20 судей.