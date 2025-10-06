Владимир Путин назначил 20 судей в Черноземье

Указом президента России Владимира Путина от 6 октября в Черноземье назначены 20 судей. Кадровые решения затронули Воронежскую, Курскую, Липецкую, Орловскую и Тамбовскую области. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Воронежской области заместителем председателя Арбитражного суда назначен Дмитрий Тесленко, судьей того же суда стала Татьяна Луценкова. Заместителем председателя Новоусманского районного суда назначена Наталия Кушнир. Судьями районных судов стали Надежда Болгова в Борисоглебском городском суде, Татьяна Мацаева в Коминтерновском райсуде Воронежа, Дарья Ягодкина в Левобережном райсуде Воронежа и Дмитрий Михин в Павловском районном суде.

В Курской области председателем Курского гарнизонного военного суда назначен Сергей Фролов, ранее занимавший должность заместителя председателя этого суда. Судьей Тимского районного суда стала Олеся Чернышова, ранее являвшаяся мировым судьей судебного участка Касторенского района.

В Липецкой области назначены председатель Елецкого городского суда Татьяна Клокова и заместитель председателя Арбитражного суда региона Артем Коровин. Судьями стали Елена Дроздова в Грязинском городском суде, а также Анна Кобзева и Наталья Просветова в Советском районном суде Липецка.

В Тамбовской области на должность судьи областного суда назначена Елена Шигорева, в Арбитражный суд региона – Мариам Карапетян. Заместителем председателя Октябрьского районного суда Тамбова стала Галина Анохина, судьей того же суда – Юлия Макарова. Судьей Моршанского районного суда назначена Ольга Стрыгина.

В Орловской области судьями назначены Елена Тришина в Орловском районном суде и Светлана Лукьянова в Советском районном суде Орла.

Указом президента России Владимира Путина от 9 июля в Черноземье были назначены 13 судей. Тогда кадровые решения затронули Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Орловскую и Тамбовскую области.

Ульяна Ларионова