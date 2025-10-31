В ЦБ назвали условия для падения курса до 50 рублей за доллар

Советник председателя Центрального банка России Кирилл Тремасов считает, что курс рубля может достичь 50 рублей за доллар, если США потеряют контроль над инфляцией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Господин Тремасов пояснил, что для такого сценария в России должна быть стабильная ценовая политика. По его словам, курс рубля может сильно колебаться в зависимости от инфляции в США. «Может быть любой курс, в зависимости от того, какая будет инфляция в США. У нас она будет вблизи 4%»,— сказал он во время визита в Балтийский федеральный университет в Калининграде (цитата по ТАСС).

Также господин Тремасов отметил, что российская экономика постепенно возвращается к сбалансированному росту после перегрева в конце прошлого года. 29 октября Федеральная резервная система США снизила учетную ставку на 25 базисных пунктов. Ее новый диапазон составляет 3,75–4%. Это второе снижение с декабря 2024 года.

