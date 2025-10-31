Американцы потратят на новогодние подарки в среднем $736

В предстоящие новогодние и рождественские праздники американцы планируют увеличить расходы на покупку подарков, несмотря на непростую ситуацию в экономике США. Как следует из доклада компании Visa с прогнозами на праздничный сезон, американский потребитель потратит в среднем $736 на подарки. Это на 10% больше, чем годом ранее, когда средняя сумма трат составляла $669.

В Visa отмечают, что отчасти увеличение суммы объясняется инфляцией. С сентября 2024 года по сентябрь 2025 года потребительские цены выросли на 3%. Но американцы и сами намерены потратить больше. Как следует из доклада, особенно особенно планируют увеличить траты на подарки представители поколения бэби-бумеров — на 21%, до $855. У этого тоже есть логичное объяснение: у людей, родившихся в 1946–1964 годах, заведомо шире круг друзей и родных, которым можно подарить подарки, чем у представителей следующих поколений. Кроме того, как отмечают в Visa, пожилые люди сильнее переживают о росте цен и стараются купить все заранее. Представители поколений X (1965–1980 годы), Y (1981–1996 годы) и Z (1997–2010 годы) хотят увеличить траты на подарки на 5–7%.

Опросы потребителей также показали, что 57,7% из них начинают покупать все к праздникам в октябре, рассчитывая на распродажи и скидки, а также большие запасы и широкий выбор товаров в магазинах. Кроме того, 48% потребителей заявили, что более половины своих покупок они будут делать онлайн.

Алена Миклашевская