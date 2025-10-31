Муниципальное унитарное предприятие города Казани «Пассажирское автотранспортное предприятие № 2» объявило закупку топлива на сумму 409,2 млн руб. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

Казанское автотранспортное предприятие закупит топливо на 409,2 млн рублей

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Казанское автотранспортное предприятие закупит топливо на 409,2 млн рублей

Поставка включает в себя 13,5 млн кубических метров компримированного природного газа на 402,7 млн руб., 80 тыс. литров бензина АИ-92 на 5,52 млн руб. и 14 тыс. литров бензина АИ-95 на 994 тыс. руб. Поставка будет осуществляться по 31 декабря 2026 года через автозаправочные комплексы поставщика, расположенные не дальше 3 км от предприятия.

Финансирование закупки осуществляется за счет собственных средств предприятия. МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие № 2» обслуживает 19 городских маршрутов, ежедневно на линии выходит свыше 300 автобусов.

Ранее сообщалось, что в Татарстане подорожал бензин всех марок.

Анна Кайдалова