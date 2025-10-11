В Татарстане за неделю с 29 сентября по 5 октября подорожали все марки бензина, но подешевело дизельное топливо. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ В Татарстане за неделю подорожали все марки бензина

Цена на бензин АИ-92 выросла с 57,58 до 57,63 руб. за литр, АИ-95 — с 62,11 до 62,13 руб., а АИ-98 и выше — с 83,48 до 83,52 руб.

Дизельное топливо подешевело: с 68,02 руб. в начале недели до 67,92 руб. в конце.

Влас Северин