Платежи лишились площадки

Центробанк Турции аннулировал лицензию у популярной среди россиян платежной системы Papara. Сервис позволял дистанционно открыть счет по загранпаспорту, увеличить лимит при этом можно было после верификации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sait Serkan Gurbuz / Reuters Фото: Sait Serkan Gurbuz / Reuters

Лицензию аннулировали по закону «О платежных услугах, системах расчетов и учреждениях электронных денег», рассказал местный журналист Абдуррахман Камбуроглу: «Среди иностранцев эта платформа стала популярна, потому что там было легко открывать счет. Ведь в местных банках, и в частных, и в государственных, от них требуют наличия ВНЖ в Турции и регистрации по месту нахождения. И это усложняло процесс. Ну и в целом были ограничения именно для граждан России. Кроме того, до поры до времени в стране существовал лимит отправки денег после пяти вечера. Papara в этом плане предоставляла возможность переводить средства круглосуточно, и это стало очень популярно. Многие, в том числе и юрлица, начали пользоваться этим сервисом. Там, можно сказать, бюрократии было меньше. Скорее всего, и контроль над этой платформой тоже был не таким, как в банках. Сейчас, как я понимаю, сервису предъявляют претензии не только в том, что его пользователи делали ставки на нелегальных сайтах, но и в отмывании денег. В Турции действует закон, чтобы тот или иной ресурс, который предоставляет букмекерские услуги, должен быть зарегистрирован и оплачивать налог. Площадка в этом плане использовалась именно для вывода средств из этих сайтов, которые запрещены».

В мае 2025 года в Турции был задержан владелец Papara Ахмед Карслы. Его обвинили в отмывании денег через нелегальные азартные игры. Тогда в рамках расследования были задержаны 13 человек, а также арестованы восемь компаний, яхта, три сейфа и 74 автомобиля. Что делать россиянам, у которых зависли деньги на счетах компании? Глава ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров считает, что постепенно клиентам средства вернутся: «Понятно, что турецкий регулятор не заинтересован в том, чтобы просто эти деньги пропали. То есть каким-то образом, видимо, будут кошельки постепенно разблокироваться, чтобы пользователи могли выводить свои средства.

Принципиальный водораздел — пойдет ли речь о возобновлении работы этой платежной системы после устранения каких-то требований, которые к ней были предъявлены?

Второй вариант — если у сервиса будет отобрана лицензия с последующим банкротством. Вот тогда, соответственно, во-первых, это более длительный срок возвращения денег из кошельков, а во-вторых, средств может не хватить».

В марте у россиян перестала работать другая популярная турецкая система — IninАl. Причина блокировки ресурса та же самая — незаконные букмекерские операции.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Астон О`Cалливан