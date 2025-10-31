Праздники скорректировали бюджеты

Организованный тур за рубеж с захватом длинных ноябрьских выходных в этом году стоил в среднем 222,7 тыс. руб. Год к году показатель сократился на 2,6%. Снижение объясняется укреплением рубля и развитием авиамаршрутов. Эти факторы также способствовали увеличению спроса. Стоимость туров по России на аналогичные даты выросла на 5,6%, до 72,8 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Средняя стоимость забронированного организованного тура за рубеж с захватом ноябрьских праздников в 2025 году составила 222,7 тыс. руб., подсчитали в сервисе бронирования Travelata.ru. Год к году это значение сократилось на 2,6%. Средняя стоимость бронирований, включающих праздники, по России, напротив, выросла на 5,6%, до 72,8 тыс. руб.

Похожие подсчеты и у других систем бронирования. В «Слетать.ру» зафиксировали снижение среднего чека по двум востребованным зарубежным направлениям. Для Египта показатель сократился на 6,8% за год, до 189,9 тыс. руб. В случае ОАО среднее бронирование подешевело на 3,4%, до 213,4 тыс. руб. Аналитики Level.Travel заметили, что средняя стоимость проданного тура в Турцию, включающего праздники, за год сократилась на 5%, до 174 тыс. руб. Для поездок по России показатель вырос на 7%, до 66 тыс. руб.

Снижение цен на зарубежных направлениях происходит в контексте укрепления рубля. Согласно ЦБ, 31 октября 2025 года курс доллара составлял 80,5 руб., евро — 93,4 руб. Год к году эти значения сократились на 17,1% и 11,2% соответственно. Второй причиной может выступать расширение предложения за счет появления новых рейсов.

Эти факторы также способствовали росту спроса. Согласно «Слетать.ру», количество забронированных туров в Египет с захватом ноябрьских праздников за год выросло на 69,5% год к году, в ОАЭ — на 45,8%, Турцию — на 25,3%. Вьетнам, Китай и Мальдивы, по оценкам сервиса, показали кратное увеличение спроса. В Level.Travel говорят об увеличении общего числа бронирований на праздничные даты на 40% год к году.

Дополнительно спрос на путешествия в период праздников стимулирует их удачная конфигурация: в прошлом году дополнительных выходных на 4 ноября у граждан не было.

Доля России в структуре организованных бронирований на ноябрьские праздники снижается. Согласно «Слетать.ру», в этом году страна формирует 7,9% от общего объема продаж против 22,7% годом ранее. Наиболее востребованной локацией для поездок внутри страны аналитики называют Сочи. Средняя стоимость проданного тура сюда составляет 85,3 тыс. руб. Год к году показатель сократился на 1,5%. Туры в Красную Поляну при этом выросли в цене на 4,3%, до 96,5 тыс. руб.

Аналитики Level.Travel отмечают, что средняя стоимость организованного тура в Санкт-Петербург с захватом ноябрьских праздников за год выросла на 14%, до 44 тыс. руб. Поездки в Калининградскую область подорожали на 4%, до 61 тыс. руб. Средняя стоимость проданной ночи в российских гостиницах также показала сдержанный рост стоимости — на 10,8% год к году, отмечали ранее в Travelline. Основной прирост спроса внутри страны аналитики фиксировали для локаций вблизи крупных городов, традиционно востребованных среди автотуристов (см. “Ъ” от 22 октября).

Александра Мерцалова