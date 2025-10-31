В Тамбовской области собрали 5 млн т зерна

Тамбовские аграрии намолотили 5 млн т зерна, сообщил в Telegram-канале губернатор Евгений Первышов со ссылкой на своего заместителя и министра сельского хозяйства региона Алену Сытову.

Таким образом, в регионе уже перевыполнили план в 4,6 млн т зерновых и зернобобовых культур. Всего урожай собрали на 940 тыс. га из 1 млн га посевов. Урожайность превышает 53 ц/га. На сегодня в регионе уже убраны озимая и яровая пшеница, ячмень, горох, овес, гречиха и озимая рожь. Продолжается уборка кукурузы.

В области уже превзошли показатели не только неурожайного прошлого, но и относительно благополучного 2023 года.

Юрий Голубь