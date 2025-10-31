На ремонт дорог Великого Новгорода в 2026 году направят 111 млн рублей

Депутаты Новгородской областной думы поддержали предложение регионального минтранса о дополнительном субсидировании работ по ремонту улично-дорожной сети областного центра в 2026 году.

Из областного дорожного фонда на эти цели планируется выделить 111 млн рублей. Обновить предполагается в общей сложности 4,5 км дорожного покрытия. Ремонт, в частности, затронет улицы Завокзальную и Каберова-Власьевскую — от школы № 37 до перекрестка с улицей Луговой, а также Вяжищским проезд.

Как уточнили в администрации Новгородской области, ремонт улично-дорожной сети будет проводиться в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В текущем году на его реализацию было направлено более 360 млн рублей.

Андрей Цедрик