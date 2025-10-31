В Ростове снесут дом XIX века в переулке Малом

Власти Ростова готовятся снести многоквартирный дом 1900 года постройки в Кировском районе. Соответствующее постановление появилось на сайте городской администрации.

Согласно опубликованной информации, здание по адресу пер. Малый, 11Б получило статус аварийного в мае 2024 года. Собственникам квартир обещают выплатить компенсацию после проведения оценки стоимости жилья.

125-летний дом расположен рядом с пересечением ул. Пушкинской и пр. Ворошиловского. По информации источников, строение действительно находится в неудовлетворительном состоянии.

«Помимо исторического здания, в Ростове планируют снести пять аварийных домов в Октябрьском районе. Для их сноса уже подготовили проектно-сметную документацию и выделили необходимые средства»,— сообщили в администрации Ростова-на-Дону.

Валентина Любашенко